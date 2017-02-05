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Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» оригинально поздравили аргентинского форварда Карлоса Тевеса с 33-летием.

В тот момент, когда Тевес начал разрезать праздничный торт и готовился услышать поздравления, товарищи по команде измазали ему лицо кондитерским кремом.

The team celebrates birthday with Carlitos @tevezoficial

Видео опубликовано Shanghai Shenhua (@shanghaishenhua)

Напомним, Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» из родного клуба «Бока Хуниорс» 1 января за 10,5 миллиона евро.

В 11 матчах чемпионата Аргентины, которые футболист успел сыграть, он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Тевес защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринского «Ювентуса». Нападающий забил 13 мячей в 76 матчах за сборную Аргентины.

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