Игроки «Шанхай Шеньхуа» измазали лицо Тевеса праздничным тортом (видео)
Футболисты китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» оригинально поздравили аргентинского форварда Карлоса Тевеса с 33-летием.
В тот момент, когда Тевес начал разрезать праздничный торт и готовился услышать поздравления, товарищи по команде измазали ему лицо кондитерским кремом.
Напомним, Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» из родного клуба «Бока Хуниорс» 1 января за 10,5 миллиона евро.
В 11 матчах чемпионата Аргентины, которые футболист успел сыграть, он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Ранее Тевес защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и туринского «Ювентуса». Нападающий забил 13 мячей в 76 матчах за сборную Аргентины.
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