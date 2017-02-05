Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в России

Агент защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист хотел бы остаться в России.

- Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится, - сказал Кармо в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Главный тренер «Анжи» Павел Врба 30 декабря покинул свой пост, а 5 января его сменил Александр Григорян. При этом команду покинули ряд игроков основного состава.

В текущем сезоне Шандао провел пять матчей за «Анжи» в РФПЛ.