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Дмитрий Селюк: Я не говорю, что Луис Адриано – ужасный футболист, а Фарфан вообще нулевой

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Известный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение по поводу нападающих московских «Спартака» и «Локомотива» – Луиса Адриано и Джефферсона Фарфана.

- Я не имел в виду, что Луис Адриано, образно выражаясь, ужасный футболист, или что Фарфан вообще нулевой, никакой и так далее и тому подобное. Я про это не говорю – я говорю о том, что футболистов старше 30 лет не имеет смысла подписывать надолго, так как у них в таком случае пропадает мотивационная составляющая. Я считаю, что Чорлука – очень хороший футболист, и в «Локомотиве», возможно, у него последний контракт. Но ведь можно тогда подписывать с ним новый контракт, например, на два сезона с возможностью продления ещё на один, но зачем подписывать длительные контракты с возрастными футболистами? Все футболисты нормальные. Просто я говорю для клубов: зачем надо брать тех, кто старше 30-ти? Понятно, что это смесь опыта с молодёжью, но опыта получается чересчур много, и РФПЛ не просто так самая старая лига среди европейских чемпионатов, - цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру». 

32-летний Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» 29 января, он перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента. Луис Адриано перешел в «Спартак» 16 января. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2020 года. 

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