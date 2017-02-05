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Жозе Моуринью: Я не могу просто взять и стереть 5 лет в паспорте Кэррика

Источник:  MirrorКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что 35-летнему полузащитнику Майклу Кэррику уже сложно играть на высоком уровне. 

- Я бы хотел быть честным. Вижу много позитивного в игре Кэррика. Но я не могу просто взять его паспорт и стереть пять лет. Майклу уже не 30, - заявил Моуринью.

Майкл Кэррик защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 года. Его контракт с клубом истекает будущим летом.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах АПЛ.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, отставая от «Челси» на 17 очков и имея один матч в запасе. 

В финале Кубка Англии-2016/17 команда Моуринью сыграет с «Саутгемптоном». А следующим соперником «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы будет французский «Сент-Этьен».

Жозе Моуринью: Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть чемпионат Англии

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед

Место и дата

05 февраля 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция


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