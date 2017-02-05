Трансляция Супербоула побьет рекорды по телерейтингам
Сегодняшняя трансляция Супербоула, как ожидается, побьет рекорды телепросмотров.
В прошлом году в США Супербоул так же являлся лидером по числу телезрителей (111,86 млн человек). Отметим, что речь не только о трансляциях спортивных соревнований прошлого года, которые из года в год остаются далеко позади: хоккей (шестая и решающая игра финала Кубка Стэнли – 5,4 млн человек), баскетбол (седьмой матч серии финала НБА – 31,02 млн человек) и бейсбол (седьмая игра Мировой серии MLB – 40 млн человек). Главному матчу сезона в американском футболе в разы уступила и инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (30,64 млн).
Источник картинки: ТАСС
Самые яркие рекламные ролики предстоящего Супербоула – в статье «Советского спорта»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически