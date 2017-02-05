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Шкулетич, скорее всего, не покинет «Локомотив» зимой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, скорее всего, не покинет клуб в это зимнее трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

- Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде, - сообщил собеседник агентства. 

В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл за «Локомотив» в чемпионате России 10 матчей и забил два мяча. Контракт форварда с московским клубом рассчитан до конца 2018 года. В январе Шкулетич вместе с другими футболистами (Самедовым, Логашовым, Шишкиным и Хенти) был переведен в молодежную команду железнодорожников.

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