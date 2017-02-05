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Стоимость рекламного времени в трансляциях Супербоула побила рекорды

Источник:  ТАССКомментарии

Реализация прав на телетрансляцию и размещение рекламы в рамках Супербоула – важнейшая статья доходов NFL.

В 1967 году, когда состоялся первый в истории матч Национальной футбольной лиги, 30 секунд рекламы стоили $42,5 тыс. За 50 лет эта сумма увеличилась более чем в 117,5 раза. Впервые она достигла 5 миллионов долларов за размещение 30-секундного ролика.


Источник картинки: ТАСС

Самые яркие рекламные ролики предстоящего Супербоула – в статье «Советского спорта»

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