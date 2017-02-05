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Шамиль Тарпищев: У мужской сборной России очень хорошие перспективы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя равноценными составами.

- В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава - без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса, - сказал Тарпищев ТАС. - Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько хороших игроков на подходе к сборной.

Накануне сборная России уступила сербской команде со счетом 0-3. Карен Хачанов проиграл Виктору Троицки, Даниил Медведев отказался от продолжения встречи с Новаком Джоковичем в четвертом сете, а Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Троицки/Ненад Зимоньич.

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