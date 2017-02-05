Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.
Второе место заняла команда Франции, третьей стала еще одна российская сборная в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова.
Для Ретивых это второе золото на нынешнем этапе. Ранее он победил в индивидуальном спринте классическим стилем.
Лыжные гонки
Кубок мира
Девятый этап
Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины
Командный спринт (С)
1. Россия (Андрей Парфенов, Глеб Ретивых) – 19.34,1
2. Франция (Баптист Грос, Лукас Шанава) – отставание 0,03
3. Россия (Артем Мальцев, Никита Крюков) – + 5,5
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически