Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Бенди  Финляндия5 : 1Норвегия
Футбол  Краснодар- : -Славия Прага
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Автомобилист0 : 1Йокерит
Бенди  Швеция- : -Россия
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Второе место заняла команда Франции, третьей стала еще одна российская сборная в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова.

Для Ретивых это второе золото на нынешнем этапе. Ранее он победил в индивидуальном спринте классическим стилем. 

Лыжные гонки
Кубок мира
Девятый этап
Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины
Командный спринт (С)

1. Россия (Андрей Парфенов, Глеб Ретивых) – 19.34,1
2. Франция (Баптист Грос, Лукас Шанава) – отставание 0,03
3. Россия (Артем Мальцев, Никита Крюков) – + 5,5

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянин Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в КорееРоссиянин Глеб Ретивых одержал победу в лыжном спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Дмитрий Парфенов: Купите Аленичеву игроков – потом спрашивайте о результатеЭкс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал слухи о том, что Курбан Бердыев может возглавить «Спартак».Панжинский остался без медалей в финале спринта в ДрамменеСеребряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский занял последнее место в финале классического спринта на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).Пеллегрино стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Планице, Ретивых - пятыйИтальянец Федерико Пеллегрино стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Планице.Легков и Крюков вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира в РукеТренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.Алексей Петухов выиграл серебро в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеРоссийский лыжник Алексей Петухов финишировал вторым в спринте на четвёртом этапе Кубка мира, который прошел в швейцарском Давосе.Кубок мира. Финляндия. Россияне остались без подиума в спринтеВ Финляндии завершился мужской финал спринта в рамках этапа Кубка мира.Гафаров и Ретивых выступят в финале спринта на этапе КМ в ФинляндииВ Лахти (Финляндия) проходит 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. Завершились полуфиналы у мужчин и женщин.Кубок мира. Квебек. Командный спринт. Крюков и Петухов – вторыеНа третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке россияне Никита Крюков и Алексей Петухов заняли второе место в командном спринте.Первенство мира среди юниоров. Ретивых – победитель в лыжном спринтеНа проходящем в турецком Эрзуруме первенстве мира среди юниоров в лыжном спринте свободным стилем победителем стал россиянин Глеб РетивыхКубок мира. Николай Морилов – пятый на московском этапеКубок мира. Николай Морилов – пятый на московском этапе2 февраля в московских «Лужниках» завершился 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.Кубок мира. Глеб Ретивых – второй в квалификации лыжного спринта21 января в Эстонии стартовал 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.«Нортуг мне нахамил!» Победитель спринта классическим стилем Глеб Ретивых обвинил знаменитого норвежца в неспортивном поведении«Нортуг мне нахамил!» Победитель спринта классическим стилем Глеб Ретивых обвинил знаменитого норвежца в неспортивном поведенииВчера в подмосковном Красногорске стартовали традиционные соревнования под эгидой Международной лыжной федерации «Красногорская лыжня». В отсутствие лидеров сборной победителями в спринтах классическим стилем стали призеры недавнего первенства мира среди молодежи Елена Соболева и Глеб Ретивых.Глеб Ретивых и Елена Соболева – первые победители «Красногорской лыжни»Глеб Ретивых и Елена Соболева – первые победители «Красногорской лыжни»Сегодня в подмосковном Красногорске стартовали традиционные соревнования «Красногорская лыжня».Кубок мира. Николай Морилов выиграл квалификацию, Алексей Петухов – второйКубок мира. Николай Морилов выиграл квалификацию, Алексей Петухов – второй18 декабря в Словении проходит пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Главные новости
Хоккей
Рене Фазель: Шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде - по-прежнему 50 на 50
Футбол
«Рубин» обыграл японский клуб «Сенан Бельмаре» в контрольном матче
Футбол
Константин Сарсания: Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен
Футбол
Матч «Сельта» – «Реал» перенесен из-за урагана в Испании
Бокс
Адвокат Поветкина: Рассчитываем, что расследование WBC займет 3-4 месяца. Александр не принимал запрещенные препараты
Футбол
Бывший защитник «Ювентуса» Касерес может перейти в «Локомотив»
Лыжный спорт
Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Футбол
Жозе Моуринью: Я не могу просто взять и стереть 5 лет в паспорте Кэррика
Футбол
Дмитрий Селюк: Я не говорю, что Луис Адриано – ужасный футболист, а Фарфан вообще нулевой
Футбол
Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в России
все новости
Андрей Парфенов
Андрей Парфеноввсе новости
Глеб Ретивых
Глеб Ретивыхвсе новости