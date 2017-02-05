Бывший защитник «Ювентуса» Касерес может перейти в «Локомотив»
Защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Tuttosport.
По данным издания, российский клуб сделал 29-летнему уругвайцу выгодное предложение. У Касереса в настоящее время статус свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Ювентус», но летом туринская команда не стала продлевать с ним соглашение.
Ранее Касерес играл за «Вильярреал», «Барселону» и «Севилью».
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