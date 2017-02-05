Черчесов посетил матч БАТЭ – «Марибор»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч БАТЭ – «Марибор», сообщает твиттер борисовчан.

Товарищеская игра состоялась 4 февраля в турецком «Белеке» и завершилась со счетом 0:0. Как сообщает источник, Черчесов пообщался с тренерским штабом белорусского клуба. Напомним, что БАТЭ возглавляет специалист Александр Ермакович.

«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов специально заглянул на матч БАТЭ и «Марибора», чтобы пообщаться с нашим тренерским штабом», - сообщает твиттер БАТЭ.