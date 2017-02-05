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Адвокат Поветкина: Рассчитываем, что расследование WBC займет 3-4 месяца. Александр не принимал запрещенные препараты

Источник:  Газета.RuКомментарии

Адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы российского тяжеловеса Александра Поветкина, поделился ожиданиями от предстоящего расследования допингового случая Всемирным боксерским советом.

- Мы рассчитываем на то, что расследование займет, как и в случае с мельдонием, три-четыре месяца

Безусловно, «чистые» пробы той же самой лаборатории Лос-Анджелеса, в которой была и единственная «грязная» проба, так же как и данные из лаборатории Лозанны и других лабораторий, — все эти материалы WBC частично уже были и еще будут предоставлены.

Он не принимал никаких запрещенных препаратов, и мы рассчитываем на то, что WBC, разобравшись в этой ситуации, Александра оправдает, - заявил Карпенко.

Напомним, в декабре сорвался бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Российский тяжеловес сдал положительную допинг пробу на стероид остарин. Вскрытие пробы В Поветкина подтвердило наличие в его организме запрещенного вещества.

Если в процессе расследования не будут обнаружены смягчающие обстоятельства - спортсмену будет грозить длительная дисквалификация. 

Весной 2016 года из-за положительной допинг-пробы Поветкина на мельдоний был отменен его поединок с американцем Дентеем Уайлдером, который должен был состояться в Москве.

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