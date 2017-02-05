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Матч «Сельта» – «Реал» перенесен из-за урагана в Испании

Источник:  La LigaКомментарии

Матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой», запланированный на сегодня, будет сыгран в другой день.

Причиной переноса центральной игры тура стал ураган, который повредил крышу стадиона «Балаидос» в Виго.

Ранее по той же причине был перенесен матч севильского «Бетиса» и «Депортиво», который должен был играться в пятницу.

Напомним, ранее «Сельта» выбила мадридский «Реал» из розыгрыша Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу примеры, опережая «Барселону» на одно очко и имея два матча в запасе.


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