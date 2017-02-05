Матч «Сельта» – «Реал» перенесен из-за урагана в Испании

Матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой», запланированный на сегодня, будет сыгран в другой день.

Причиной переноса центральной игры тура стал ураган, который повредил крышу стадиона «Балаидос» в Виго.

Aquí @DanielCalleCh explica el problema de Balaídos por el que no se juega el Celta - Real Madrid https://t.co/4FKPUQCBQN pic.twitter.com/M5rJhPlujd — El Español (@elespanolcom) 5 февраля 2017 г.

Ранее по той же причине был перенесен матч севильского «Бетиса» и «Депортиво», который должен был играться в пятницу.

Напомним, ранее «Сельта» выбила мадридский «Реал» из розыгрыша Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу примеры, опережая «Барселону» на одно очко и имея два матча в запасе.



