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КХЛ дисквалифицировала на один матч защитников Меньшикова и Мнацяна

Источник:  КХЛКомментарии

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков и защитник «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Во встрече, прошедшей в Омске накануне и завершившейся  победой гостей (3:1), Меньшиков и Мнацян получили пятиминутные штрафы за потасовку в третьем периоде.

Помимо дисквалификации игроки выплатят штраф.

Матч

Авангард - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Макаренко (Райт, Гавриленко), 2:20 (0:1). Михеев (Зубов), 28:13 (1:1). Фисенко 35:54 (1:2). Жафяров (Волченков, Бобков), 58:11 (1:3).

Место и дата

04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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