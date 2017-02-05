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Константин Сарсания: Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал информацию, что российский нападающий команды Андрей Панюков может вернуться на родину.

Напомним, 22-летний Панюков, права на которого принадлежат «Атлантасу», перешел в «Брагу» в августе на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа. В конце января португальский клуб объявил о расторжении соглашения с форвардом. Панюков выступал за вторую команду «Браги», приняв участие в шести матчах.

«Его переход в Россию сейчас невозможен, из-за так называемого правила «третьей майки», то есть он уже был заигран за два клуба в текущем сезоне. У него два варианта - либо вернуться в «Атлантас», либо перейти в чемпионат, который сейчас только начнется, в частности, есть варианты из Швеции и Норвегии. Но нам еще предстоит понять, какой из них для него сейчас лучше; я думаю, сейчас ему, может быть, лучше вернуться в «Атлантас» и доиграть сезон, а там спокойно искать новую команду», - цитирует Сарсанию ТАСС.

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