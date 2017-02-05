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«Рубин» обыграл японский клуб «Сенан Бельмаре» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с японским клубом «Сенан Бельмаре».

Встреча, проходившая в Испании, завершилась со счетом 2:1. В составе «Рубина» отличились Максим Канунников и Денис Ткачук. Две голевые передачи на свой счет записал Максим Лестьенн.

«Сенан Бельмаре» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона чемпионата Японии, заняв предпоследнее место. 

Контрольный матч

«Рубин» – «Сенан Бельмаре» (Хирацука, Япония) – 2:1 (1:0) 

Голы: Канунников, 10; Ткачук, 56 – Рионосуке, 59.

Рубин: Нестеренко, Михайлов (Бауэр, 62), Бурлак (Самбрано, 64), Санчес (Кверквелия, 64), Устинов (Набиуллин, 64), Сонг (Камболов, 46; Цакташ, 84), Оздоев (Махатадзе, 64), Рочина (Ахметов, 64), Ткачук (Жемалетдинов, 64), Лестьенн (Билялетдинов, 64), Канунников (Жонатас, 64).

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