«Рубин» обыграл японский клуб «Сенан Бельмаре» в контрольном матче
Казанский «Рубин» одержал победу в товарищеском матче с японским клубом «Сенан Бельмаре».
Встреча, проходившая в Испании, завершилась со счетом 2:1. В составе «Рубина» отличились Максим Канунников и Денис Ткачук. Две голевые передачи на свой счет записал Максим Лестьенн.
«Сенан Бельмаре» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона чемпионата Японии, заняв предпоследнее место.
Контрольный матч
«Рубин» – «Сенан Бельмаре» (Хирацука, Япония) – 2:1 (1:0)
Голы: Канунников, 10; Ткачук, 56 – Рионосуке, 59.
Рубин: Нестеренко, Михайлов (Бауэр, 62), Бурлак (Самбрано, 64), Санчес (Кверквелия, 64), Устинов (Набиуллин, 64), Сонг (Камболов, 46; Цакташ, 84), Оздоев (Махатадзе, 64), Рочина (Ахметов, 64), Ткачук (Жемалетдинов, 64), Лестьенн (Билялетдинов, 64), Канунников (Жонатас, 64).