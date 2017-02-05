Смольников приступил к занятиям в общей группе

Защитник «Зенита» Игорь Смольников вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Игрок, ранее занимавшийся по индивидуальной программе, работал без ограничений, а также принял участие в мини-турнире, где отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, 28-летний Смольников порвал приводящую мышцу и перенес операцию. Последний раз на поле Игорь выходил 9 октября в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4) в составе сборной России.

В сезоне-2016/17 защитник принял участие в девяти играх чемпионата России, а также в двух встречах Лиги Европы.

Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)