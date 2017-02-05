Рене Фазель: Шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде – по-прежнему 50 на 50

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не берется предсказать, чем завершатся переговоры по условиям участие игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года.

- Я до сих пор не уверен, какое будет принято решение, сложно прогнозировать такие вещи. Мне кажется, что шансы 50 на 50. С одной стороны, нам по-прежнему нужно ждать решения, но, с другой стороны, нам нужен план Б, если игроки НХЛ все-таки не поедут на Олимпиаду. Нам стоит обсудить временные рамки и принять решение, стоит ли нам установить дедлайн или нет.

Мы проведем встречу с советом ИИХФ, и участниками олимпийского турнира для обсуждения этого вопроса, но на данный момент до сих пор существуют разногласия между нами и НХЛ. Нам нужно подождать, пока неизвестно, сколько дней, посмотрим, но время летит, поэтому нам нужен план Б, если мы не придем к соглашению. Их тоже можно понять, ведь в США дела с лигой обстоят иначе, чем в Европе. Они не хотят прерывать лигу, - заявил Фазель.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу состоялись трехсторонние переговоры между руководителями МОК (президент организации Томас Бах), ИИХФ и НХЛ (комиссионер лиги Гари Беттмэн), которые, однако, не внесли ясность в ключевой вопрос дискуссии.

Игроки НХЛ принимают участие в Олимпийских играх с 1998 года. За это время золотые медали выигрывали чехи (1998), шведы (2006) и сборная Канады (2002, 2010. 2014).



