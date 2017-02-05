Букмекеры отдают предпочтение «Ювентусу» в матче с «Интером»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером».
Победа команды Массимилиано Аллегри оценивается коэффициентом 1,61, тогда как виктория клуба из Милана идет за щедрые 5,76.
За ничью букмекеры предлагают 4,05.
Игра начнется сегодня в Турине в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
05 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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