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Александр Бублик: Я жил в Петербурге 20 лет и буду продолжать жить, несмотря на то, что выступаю под флагом Казахстана

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Казахский теннисист Александр Бублик, ранее выступавший за Россию, поделился впечатлениями от выступления на Australian Open, а также рассказал, за кого будет болеть в финале Spb Ladies Trophy-2017.

- Решил вернуться домой, меня пригласили сюда, поэтому я с радостью пришел.

- Пригласили организаторы?
- Нет, меня позвала моя подруга Кристина Младенович. Я ей проспорил. Я говорил, что она не дойдет до финала, а она смогла, поэтому я тут. 

- Значит, в финале будете болеть за нее, а не за представительницу Казахстана Юлию Путинцеву?
- Нет, буду просто смотреть хороший теннис.

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- После турнира в Австралии, где вы удачно себя проявили, ваша жизнь немного поменялась?
- Да, конечно. Болельщиков стало много. 

- Юлия Путинцева рассказывала, как ее поддерживает федерация тенниса Казахстана. У вас подготовка поменялась?
- Конечно, федерация очень помогает. Победы, которые есть у меня сейчас, достигнуты благодаря отличной предсезонной подготовке. А с ней мне помогли казахи. 

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- Организаторы на вас не обиделись? 
- Вроде нет. А с чего обижаться?

- Вы были единственным петербуржцем в туре.
- Я им и остался. Я жил здесь 20 лет и буду продолжать здесь жить, несмотря на то, что выступать буду под флагом Казахстана. 

- Вас ждать на мужской турнир в сентябре?
- Конечно! 

- Какие у вас дальнейшие турнирные планы?
- Через неделю улетаю в Мексику, а потом Индиан-Уэллс, - передает слова Бублика корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, до конца 2016 года Бублик представлял на соревнованиях Россию. За это время уроженец Гатчины (Ленинградская область) стал победителем четырех турниров серии «фьючерс» и дважды выступал в основной сетке турниров ATP. Это произошло в 2016 году на St. Petersburg Open и на Кубке Кремля, где теннисист дошел до 1/4 финала.

На Australian Open-2017 19-летний спортсмен дошел до второго раунда, где уступил в трех сетах Малеку Джазири из Туниса.

В финале Spb Ladies Trophy сыграют француженка Кристина Младенович и Юлия Путинцева из Казахстана.  


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