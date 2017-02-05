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Видео дня: «Спартак» провел первую тренировку на сборе в Испании

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футболисты «Спартака» провели первую тренировку на втором предсезонном сборе в испанской Эстепоне.

Напомним, что на сбор отправились 26 игроков красно-белых. Во время первой тренировки футболисты размялись, после чего выполнили различные упражнения на технику. В завершение занятия главный тренер Массимо Каррера предложил команде сыграть в футбол. 

На втором сборе «Спартак» проведет два контрольных матча. 10 февраля красно-белые сыграют с «Осиеком», а соперник по матчу, который состоится 16 февраля, определится позднее.

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