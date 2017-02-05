«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»

«Севилья» дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

Хозяева имели шанс выйти вперед на 49-й минуте, но полузащитник Самир Насри не реализовал пенальти.

Команда Хорхе Сампаоли с 43 очками осталась на третьем месте, ее сегодняшний соперник с 35 баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Севилья» 12 февраля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» в тот же день примет «Малагу».