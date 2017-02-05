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«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Севилья» дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

Хозяева имели шанс выйти вперед на 49-й минуте, но полузащитник Самир Насри не реализовал пенальти.

Команда Хорхе Сампаоли с 43 очками осталась на третьем месте, ее сегодняшний соперник с 35 баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Севилья» 12 февраля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» в тот же день примет «Малагу». 

Матч

Севилья - Вильярреал - 0:0

Состав

Севилья: Гонсалес С., Мариано (Сарабиа, 62), Меркадо, Ленгле, Рами, Насри, Н'Зонзи, Васкес (Иборра, 76), Витоло, Йоветич (Вьетто, 72), Бен Йеддер

Вильярреал: Асенхо, Хосе Анхель, Бонера, Руис, Марио, Сориано Б., Эрнандес, дос Сантос, Тригерос (Рукавина, 89), Кастильехо (Черышев, 66), Лопес (Бакамбу, 71)

Предупреждения:

Насри, 25; Меркадо, 44 - Сориано Б., 28; Марио, 50

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

05 февраля 14:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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