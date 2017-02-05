«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»
«Севилья» дома сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 21-м туре чемпионата Испании.
Хозяева имели шанс выйти вперед на 49-й минуте, но полузащитник Самир Насри не реализовал пенальти.
Команда Хорхе Сампаоли с 43 очками осталась на третьем месте, ее сегодняшний соперник с 35 баллами - на шестой строчке.
В следующем туре «Севилья» 12 февраля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» в тот же день примет «Малагу».
Матч
Севилья - Вильярреал - 0:0
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано (Сарабиа, 62), Меркадо, Ленгле, Рами, Насри, Н'Зонзи, Васкес (Иборра, 76), Витоло, Йоветич (Вьетто, 72), Бен Йеддер
Вильярреал: Асенхо, Хосе Анхель, Бонера, Руис, Марио, Сориано Б., Эрнандес, дос Сантос, Тригерос (Рукавина, 89), Кастильехо (Черышев, 66), Лопес (Бакамбу, 71)
Предупреждения:
Насри, 25; Меркадо, 44 - Сориано Б., 28; Марио, 50
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
05 февраля 14:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция