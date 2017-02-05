Хосеп Гвардиола: Возможно, «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов на будущий сезон
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил перспективы своей команды на заключительном отрезке сезона.
- Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов. Сейчас мы уже находимся вне нужной зоны. Посмотрим, что будет в конце сезона, тогда я и выскажу свою точку зрения на происходящее.
Мы будем бороться до конца. Позвольте мне, по крайней мере, попытаться добиться желаемого, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
В данный момент «Манчестер Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Для попадания в зону Лиги чемпионов команда должна финишировать в первой четверке (либо выиграть ЛЧ в этом году). Гвардиола возглавил команду летом 2016 года, сменив на этом посту Мануэля Пеллегрини.
Матч
Манчестер Сити - Суонси - 1:0 (1:0)1-й тайм
Голы
Габриэл 11 (1:0).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Клиши, Коларов, Фернандиньо, Сане, Стерлинг, де Брюйне, Силва, Туре, Габриэл
Суонси: Фабиански, Моусон, Ольссон, Ноутон, Фернандес, Роутледж, Корк, Сигурдссон, Кэролл, Фер, Льоренте
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция