Хосеп Гвардиола: Возможно, «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов на будущий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил перспективы своей команды на заключительном отрезке сезона.

- Вполне возможно, что мы не попадем в Лигу чемпионов. Сейчас мы уже находимся вне нужной зоны. Посмотрим, что будет в конце сезона, тогда я и выскажу свою точку зрения на происходящее.



Мы будем бороться до конца. Позвольте мне, по крайней мере, попытаться добиться желаемого, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В данный момент «Манчестер Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Для попадания в зону Лиги чемпионов команда должна финишировать в первой четверке (либо выиграть ЛЧ в этом году). Гвардиола возглавил команду летом 2016 года, сменив на этом посту Мануэля Пеллегрини.