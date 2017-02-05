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День в истории. Ведрану Чорлуке – 31!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука. 5 февраля футболисту исполняется 31 год.

Чорлука выступает за железнодорожников с 2012 года, провел за красно-зеленых 132 матча и забил шесть мячей. До «Локомотива» защитник играл за «Байер», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», хорватские «Интер» и «Динамо».  

В составе «Локомотива» Чорлука выиграл Кубок России и бронзу чемпионата страны. В составе загребского «Динамо» дважды был победителем чемпионата Хорватии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

За сборную Хорватии футболист выступает с 2006 года. За национальную команду Чорлука провел 87 матчей и забил четыре мяча.  

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