День в истории. Ведрану Чорлуке – 31!

Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука. 5 февраля футболисту исполняется 31 год.

Чорлука выступает за железнодорожников с 2012 года, провел за красно-зеленых 132 матча и забил шесть мячей. До «Локомотива» защитник играл за «Байер», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», хорватские «Интер» и «Динамо».

В составе «Локомотива» Чорлука выиграл Кубок России и бронзу чемпионата страны. В составе загребского «Динамо» дважды был победителем чемпионата Хорватии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную Хорватии футболист выступает с 2006 года. За национальную команду Чорлука провел 87 матчей и забил четыре мяча.