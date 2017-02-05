Остапенко и Росольска выиграли парный турнир Spb Ladies Trophy-2017
Дуэт Елена
Остапенко (Латвия)/Алисия Росольска (Польша) стал победителем Spb Ladies Trophy-2017 в
парном разряде.
В
финале они обыграли пару Дарья Юрак
(Хорватия)/Ксения Кноль (Швейцария) со счетом 3:6, 6:2, 10:5.
Отметим,
ранее Остапенко и Росольска вместе не играли.
Напомним,
сегодня, 5 февраля, состоится финальный матч Spb Ladies Trophy-2017 в одиночном разряде. В нем
сыграют француженка Кристина Младенович (51-е место в рейтинге WTA) и Юлия Путинцева из Казахстана
(34-е место). Матч пройдет на «СИБУР АРЕНЕ» и начнется в 16:30.
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