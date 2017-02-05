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Сборная России завоевала серебро на этапе Кубка мира в Германии в эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победу в эстафете праздновала немецкая сборная, тройку замкнули латвийцы.

Несколько минут назад россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Кубок мира

Седьмой этап

Оберхоф (Германия)

Эстафета

1. Германия – 2.21,465

2. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев /Владислав Антонов) – 2.21,695

3. Латвия – 2.21,989

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