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Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешить

Источник:  PSV InsideКомментарии

Главный тренер ПСВ Филипп Коку поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в петербургский клуб.

- «Зенит» к нам не обращался, но им некуда спешить, - приводит слова Коку PSV Inside. 

Отметим, трансферное окно в России закрывается 25 февраля. 

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Напомним, ранее Коку заявил, что ПСВ отклонил предложение «Зенита» о трансфере полузащитника. Также специалист рассчитывает, что игрок останется в команде до конца сезона. По данным голландских СМИ, сине-бело-голубые предлагали за переход голландца 14 миллионов евро. Также стало известно, что вместо Проппера «Зенит» постарается приобрести у «Ростова» полузащитника Кристиана Нобоа.

25-летний голландец выступает за ПСВ с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Проппер отметился пятью голами в 21 матчах Эредивизи. Также на счету полузащитника гол в ворота «Ростова» в игре группового этапа Лиги чемпионов (2:2). 

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