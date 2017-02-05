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Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию
Источник: Reuters

Сборная Финляндии крупно обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира, проходящем в Швеции.

Встреча завершилась со счетом 11:1 (4:1).

Для Финляндии это – шаг назад, поскольку на ЧМ-2016 в Ульяновске они стали вице-чемпионами мира. Норвегия же прорвалась в четверку лучших команд планеты впервые с 1999 года. Стоит отметить, что норвежцев тренирует воспитанник ульяновского хоккея Игорь Прахт. 

В финале сегодня встретятся действующий чемпион мира сборная России и команда Швеции. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. Начало в 18:00 мск.

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