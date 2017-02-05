Флавио Бриаторе: У «Феррари» нет шансов на чемпионство

Итальянский бизнесмен, бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе не верит, что «Феррари» поборется за чемпионство в грядущем сезоне.

«Феррари» не изменилась. Пока за выпечку хлеба отвечают те же самые люди, он будет выпекаться в той же печи и его вкус не изменится. Мне кажется, что у «Феррари» не будет шансов в сражении за чемпионство 2017 года.

В этом сезоне изменения в техническом регламенте определены инженерами, которые всегда хотят выжимать из машины больше мощности. Новые правила сыграют на руку «Ред Булл» Если говорить о Льюисе Хэмилтоне, то в прошлом году он наслаждался музыкой и горными лыжами, но сейчас он с головой вернется в спорт, чтобы доминировать», - цитирует Бриаторе Autosport.