Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 2Йокерит
Бенди  Швеция- : -Россия
Хоккей  Вашингтон- : -Лос-Анджелес
Футбол  Краснодар- : -Славия Прага
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джеймс Ки: Уверен, что в этом году Квят покажет свою лучшую форму

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки сказал, что его команда рада иметь в своем распоряжении Даниила Квята и Карлоса Сайнса.

«Когда Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен пришли в команду в 2015-м, они были очень молоды. Их возраст и талант сыграл на руку как нам, так и Ф-1 в целом. Карлос и Макс проделали феноменальную работу в 2015-м, но тогда они все равно еще только учились.

Безусловно, новичкам не избежать ошибок, так как они знакомились с новыми трассами, на которых ранее никогда не выступали. Им необходимо было максимально концентрироваться на своей работе. В 2016-м мы поменялись пилотами с «Ред Буллом», и Даниил нуждался в адаптации. К концу сезона ему определенно удалось освоиться. Именно за это мы его и ценим: несмотря на сложный экватор года, он сумел вернуть свою форму.

Я уверен, что в этом году он покажет свою лучшую форму, потому что сейчас он уже оставил позади все прошлогодние события. Если говорить о Карлосе, то мы знаем, каким огромным потенциалом он обладает», -цитирует Ки Autosport.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Квят вернулся из «Ред Булла» в «Торо Россо», уступив место Максу Ферстаппену.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ник Хайдфельд: Жалею о том, что ни разу не выиграл гонку в Формуле-1Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд сказал, что он жалеет о том, что ни разу не смог победить в Ф-1.Флавио Бриаторе: У «Феррари» нет шансов на чемпионствоИтальянский бизнесмен, бывший руководитель команды «Рено» Флавио Бриаторе не верит, что «Феррари» поборется за чемпионство в грядущем сезоне.Герхард Бергер: Феттелю стоило забрать с собой в «Феррари» ключевых сотрудников «Ред Булла»Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о результатах четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля после перехода из «Ред Булла» в «Феррари».Алекс Дзанарди: Формула-1 стала немного скучнойБывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди сказал, что в его время гонки были более интересными.«Макларен» не будет переходить на двигатели BMWКоманда «Макларен» опровергла предположения о переходе на двигатели BMW в ближайшем будущем.Лэнс Стролл: С нетерпением жду момента, когда Масса станет моим наставникомДебютант «Формулы-1» в составе «Уильмса» Лэнс Стролл заявил, что ждет момента, когда его партнер по команде Фелипе Масса станет его наставником.Серджио Маркионе: Для «Феррари» неразумно становиться акционерами Формулы-1 без права голосаПрезидент «Феррари» Серджио Маркионе рассказал, почему Скудерия пока не торопится покупать акции Формулы-1. Напомним, что ранее владельцем гоночной серии стала компания Liberty Media .Пэт Симмондс: Я не собираюсь переходить в другую команду Формулы-1Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс сказал, что не намерен работать в другой команде.Тото Вольфф: Есть риск, что Формуле-1 будет не хватать опыта и знаний ЭкклстоунаРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об уходе из Формулы-1 бывшего исполнительного директора Берни Экклтоуна.Кими Райкконен: Надеюсь, в 2017 году «Феррари» окажется там, где заслуживает бытьГонщик «Феррари» Кими Райкконен высказался о том, как изменения технического регламента могут повлиять на расклад сил в новом сезоне.Стоффель Варндорн: Нельзя концентрироваться только на борьбе с АлонсоПилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что в дебютном для себя сезоне в Ф-1 он не должен всецело концентрироваться на внутрикомандном сражении с Фернандо Алонсо.Карлос Сайнс: Мой первый подиум – это сейчас утопияПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс высказался о перспективах итальянской команды в новом сезоне.Лоу начнет работать в «Уильямсе» с мартаБывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу начнет работать в «Уильямсе» с 1 марта, сообщает Autosport.com.Виталий Петров: У меня есть желание выиграть «Ле-Ман»Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров рассказал о своих ближайших планах.Нико Росберг: Я не думаю о Формуле EЧемпион мира Нико Росберг заявил, что по окончании карьеры в Формуле-1 не планирует переходить в Формулу E.Глава «Рено» Сирил Абитебул: Рассчитываем на борьбу с «Уильямс» и «Форс Индией»Руководитель команды «Рено» Сирил Абитебул» поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Формуле-1».Нико Росберг: «Формуле-1» нужны переменыДействующий чемпион мира Нико Росберг прокомментировал отставку бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна.Фернандо Алонсо: В отношении нашей аэродинамики много вопросовПилот «Макларена» Фернандо Алонсо что «Хонда» сумеет подготовить хороший мотор для его команды к сезону-2017, а вот аэродинамические качества шасси могут вызвать вопросы.Игорь Ермилин: С проведением «Гран-при России», возможно, будет небольшая проблемаСоветник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера «Формулы-1».Даниэль Риккардо: Хэмилтону будет очень нелегко в новом сезонеПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что гонщику «Мерседеса» Льюсу Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1» будет не легко.
Главные новости
Футбол
«Милан» уступил «Сампдории»
Хоккей
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию
Футбол
«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»
Футбол
Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешить
Футбол
Хосеп Гвардиола: Возможно, «Манчестер Сити» не попадет в Лигу чемпионов на будущий сезон
Хоккей
Рене Фазель: Шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде – по-прежнему 50 на 50
Футбол
«Рубин» обыграл японский клуб «Сенан Бельмаре» в контрольном матче
Футбол
Константин Сарсания: Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен
Санный спорт
Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Оберхофе
Футбол
Матч «Сельта» – «Реал» перенесен из-за урагана в Испании
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости