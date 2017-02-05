Джеймс Ки: Уверен, что в этом году Квят покажет свою лучшую форму

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки сказал, что его команда рада иметь в своем распоряжении Даниила Квята и Карлоса Сайнса.

«Когда Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен пришли в команду в 2015-м, они были очень молоды. Их возраст и талант сыграл на руку как нам, так и Ф-1 в целом. Карлос и Макс проделали феноменальную работу в 2015-м, но тогда они все равно еще только учились.

Безусловно, новичкам не избежать ошибок, так как они знакомились с новыми трассами, на которых ранее никогда не выступали. Им необходимо было максимально концентрироваться на своей работе. В 2016-м мы поменялись пилотами с «Ред Буллом», и Даниил нуждался в адаптации. К концу сезона ему определенно удалось освоиться. Именно за это мы его и ценим: несмотря на сложный экватор года, он сумел вернуть свою форму.

Я уверен, что в этом году он покажет свою лучшую форму, потому что сейчас он уже оставил позади все прошлогодние события. Если говорить о Карлосе, то мы знаем, каким огромным потенциалом он обладает», -цитирует Ки Autosport.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Квят вернулся из «Ред Булла» в «Торо Россо», уступив место Максу Ферстаппену.