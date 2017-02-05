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«Барыс» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Барыса».

Единственный гол в активе Кевина Даллмэна. «Барыс» набрал 87 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 54 очка и последнее место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Барыс - Динамо Р - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Даллмэн (Сен-Пьер, Доус), 12:06 (1:0).

Место и дата

05 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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