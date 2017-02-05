«Барыс» с минимальным счетом обыграл рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Барысом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Барыса».
Единственный гол в активе
Кевина Даллмэна. «Барыс» набрал 87 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо»
54 очка и последнее место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Динамо Р - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Даллмэн (Сен-Пьер, Доус), 12:06 (1:0).
Место и дата
05 февраля 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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