«Милан» уступил «Сампдории»

«Милан» дома проиграл «Сампдории» (0:1) в 23-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил нападающий гостей Луис Мурьель.

Команда Винченцо Монтеллы с 37 очками осталась на восьмом месте, ее сегодняшний соперник с 30 баллами на данный момент - на десятой строчке.

В 24-м туре «Милан» 8 февраля сыграет на выезде с «Болоньей». «Сампдория» свой следующий матч в серии А также проведет с «Болоньей», но 12 февраля дома.