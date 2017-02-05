«Милан» уступил «Сампдории»
«Милан» дома проиграл «Сампдории» (0:1) в 23-м туре чемпионата Италии.
Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил нападающий гостей Луис Мурьель.
Команда Винченцо Монтеллы с 37 очками осталась на восьмом месте, ее сегодняшний соперник с 30 баллами на данный момент - на десятой строчке.
В 24-м туре «Милан» 8 февраля сыграет на выезде с «Болоньей». «Сампдория» свой следующий матч в серии А также проведет с «Болоньей», но 12 февраля дома.
Матч
Голы
Муриэль 69 (0:1 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Сапата, Соса, Деулофеу, Куцка, Пашалич, Бертолаччи (Окампос, 79), Бакка (Лападула, 72), Сусо
Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Реджини, Сильвестре, Бережински, Баррето, Торрейра, Прат, Фернандеш (Джуричич, 54), Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80)
Предупреждения:
Бакка, 45; Сусо, 60; Куцка, 63; Соса, 84 - Торрейра, 28; Джуричич, 90
Удаления:
Соса, 90 - нет
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
05 февраля 14:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция