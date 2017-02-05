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«Милан» уступил «Сампдории»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Милан» дома проиграл «Сампдории» (0:1) в 23-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч с пенальти на 70-й минуте забил нападающий гостей Луис Мурьель.

Команда Винченцо Монтеллы с 37 очками осталась на восьмом месте, ее сегодняшний соперник с 30 баллами на данный момент - на десятой строчке.

В 24-м туре «Милан» 8 февраля сыграет на выезде с «Болоньей». «Сампдория» свой следующий матч в серии А также проведет с «Болоньей», но 12 февраля дома.

Матч

Милан - Сампдория - 0:1 (0:0)

Голы

Муриэль 69 (0:1 - пен.).

Состав

Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Сапата, Соса, Деулофеу, Куцка, Пашалич, Бертолаччи (Окампос, 79), Бакка (Лападула, 72), Сусо

Сампдория: Вивиано, Скриньяр, Реджини, Сильвестре, Бережински, Баррето, Торрейра, Прат, Фернандеш (Джуричич, 54), Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80)

Предупреждения:

Бакка, 45; Сусо, 60; Куцка, 63; Соса, 84 - Торрейра, 28; Джуричич, 90

Удаления:

Соса, 90 - нет

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

05 февраля 14:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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