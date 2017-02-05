Ник Хайдфельд: Жалею о том, что ни разу не выиграл гонку в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд сказал, что он жалеет о том, что ни разу не смог победить в Ф-1.

«Когда я покинул Формулу-1, то думал о том, что смогу получать удовольствие от другой занятости. Но затем пришло осознание того, что я не хочу завязывать с гонками, поэтому я решил остаться в мире автоспорта.

Оглядываясь назад, я не могу сказать, что о чем-либо жалею. С другой стороны, я расстроен тем, что мне не удалось ни разу выиграть в Ф-1. Когда я только начинал свой путь в Больших Призах, то мечтал о победах в гонках и завоевании чемпионского титула. Это чувство не покидало меня ни в одном из сезонов», - цитирует Хайдфельда Autosport.

Сейчас Хайдфельд выступает в Формуле Е в составе Mahindra Racing. В Ф-1 он выступал за «Прост», «Заубер», «Джордан», «Уильямс» и «Рено».