Ник Хайдфельд: Жалею о том, что ни разу не выиграл гонку в Формуле-1
Бывший пилот Формулы-1 Ник
Хайдфельд сказал, что он жалеет о том, что ни разу не смог победить в Ф-1.
«Когда я покинул Формулу-1, то
думал о том, что смогу получать удовольствие от другой занятости. Но затем
пришло осознание того, что я не хочу завязывать с гонками, поэтому я решил
остаться в мире автоспорта.
Оглядываясь
назад, я не могу сказать, что о чем-либо жалею. С другой стороны, я расстроен
тем, что мне не удалось ни разу выиграть в Ф-1. Когда я только начинал свой
путь в Больших Призах, то мечтал о победах в гонках и завоевании чемпионского
титула. Это чувство не покидало меня ни в одном из сезонов», - цитирует
Хайдфельда Autosport.
Сейчас Хайдфельд выступает в Формуле
Е в составе Mahindra Racing. В Ф-1 он выступал за «Прост», «Заубер», «Джордан»,
«Уильямс» и «Рено».