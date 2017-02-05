Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар0 : 0Славия Прага
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Бенди  Швеция0 : 0Россия
Хоккей  Вашингтон- : -Лос-Анджелес
Футбол  Египет- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Енисей» обыграл «Парму», «Астана» уступила «Калеву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Енисей» дома обыграл «Парму», а «Астана» проиграла «Калеву».

«Енисей» одержал победу со счетом 87:82. «Калев» оказался сильнее со счетом 78:72. «Енисей» занимает седьмое место, «Парма» проиграла все матчи и идет последней. «Астана» занимает восьмое место, «Калев» - 11-е.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат   

Матч

Енисей - Парма - 87:82

Место и дата

05 февраля 12:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция

Матч

Астана - Калев - 72:78

Место и дата

05 февраля 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:75.Понкрашов заменит травмированного Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБЗащитник УНИКСа Антон Понкрашов заменит в Матче звезд Единой лиги ВТБ защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова, получившего травму. Понкрашов сыграет за команду «Звезд России».Сергей Кущенко: Многие клубы Европы очень хотят вступить в Единую лигу ВТБПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном расширении лиги в следующем сезоне.Сергей Карасев – MVP января в Единой лиге ВТБФорвард «Зенита» Сергей Карасев назван самым полезным игроком по итогам январских матчей в Единой лиге ВТБ.«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперникаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: Поражение в первом круге от ВЭФ сильно нас мотивировалоГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над рижским ВЭФом.Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защитыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90 в пользу «Химок».ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.«Енисей» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 75:66 в пользу «Енисея».«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данковЕдиная лига ВТБ опубликовала список участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Сочи.«Химки» обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:57 в пользу «Химок».«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 85:86.«Нижний Новгород» дома уступил ВЭФу в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 81:74 в пользу ВЭФа.«Зенит» победил «Астану» и набрал больше 100 очков в третьем матче подрядВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл «Астану» со счетом 105:82.Василий Карасев: «Астана» может создать проблемы кому угодноГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча против «Астаны».
Главные новости
Хоккей
ЧМ по бенди. Финал. Швеция – Россия. Онлайн
Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017
Футбол
Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»
Прыжки с трамплина
Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде
Футбол
Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош
Сноуборд
Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду
Футбол
«Милан» уступил «Сампдории»
Хоккей
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию
Футбол
«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»
Футбол
Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешить
все новости
Калев
Калевкалендарьстатистика
Астана
Астанакалендарьстатистика
Парма
Пармакалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости