«Енисей» обыграл «Парму», «Астана» уступила «Калеву»
Состоялись два матча регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ. «Енисей» дома обыграл «Парму», а «Астана» проиграла
«Калеву».
«Енисей» одержал победу со
счетом 87:82. «Калев» оказался сильнее со счетом 78:72. «Енисей» занимает
седьмое место, «Парма» проиграла все матчи и идет последней. «Астана» занимает
восьмое место, «Калев» - 11-е.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
05 февраля 12:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 февраля 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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