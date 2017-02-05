Артем Милевский: В сборную Украины вернуться будет тяжело, потому что я играю в России

Форвард «Тосно» Артем Милевский сказал, что ему будет тяжело в ближайшее время вернуться в сборную Украины.

«В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают»,- написал Милевский в комментарии в своем Instagram.

В текущем сезоне 32-летний Артем Милевский провел восемь матчей за «Тосно», в его активе одна голевая передача.