«Югра» по буллитам уступила минскому «Динамо»

«Югра» дома проиграла минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Евгений Лапенков и Роман Людучин, у гостей – Роб Клинкхаммер и Дмитрий Коробов.

В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Александра Матерухина.

Команда из Ханты-Мансийска занимает 14-е место в Восточной конференции, белорусский клуб идет шестым на Западе.

14 февраля «Югра» примет «Авангард», а «Динамо» 7 февраля – «Витязь».