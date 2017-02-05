«Югра» по буллитам уступила минскому «Динамо»
«Югра» дома проиграла минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. У хозяев льда отличились Евгений Лапенков и Роман Людучин, у гостей – Роб Клинкхаммер и Дмитрий Коробов.
В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Александра Матерухина.
Команда из Ханты-Мансийска занимает 14-е место в Восточной конференции, белорусский клуб идет шестым на Западе.
14 февраля «Югра» примет «Авангард», а «Динамо» 7 февраля – «Витязь».
Матч
Югра - Динамо Мн - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Лапенков 0:14 (1:0). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 34:50 (1:1). Коробов (Мицкевич), 42:56 (1:2). Людучин (Шулаков), 52:12 (2:2).
Победный буллит:
Матерухин - 2:3.
Место и дата
05 февраля 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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