Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар0 : 0Славия Прага
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Бенди  Швеция0 : 0Россия
Хоккей  Вашингтон- : -Лос-Анджелес
Футбол  Египет- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. У женщин победу одержала россиянка Алена Заварзина.

Россиянка опередила швейцарку Патрицию Куммер, которая стала второй. Третье место у Томоки Такэути из Японии.

Сноуборд
Кубок мира
Банско (Болгария)
Параллельный слалом

1. Алена Заварзина (Россия)
2. Патриция Куммер (Швейцария)
3. Томока Такэути (Япония)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Заварзина заняла пятое место на Кубке мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Шипилов и Тудегешева заняли восьмое место в параллельном слаломе на Кубке мираНа этапе Кубка мира по сноуборду в Бад Гаштайне (Австрия) прошли соревнования по параллельному слалому. Российские спортсмены не вошли в число призеров.Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ по параллельному гигантскому слаломуоссийская сноубордистка Алена Заварзина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.Денис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаДенис Тихомиров: После Олимпиады в Сочи в сноуборде затянули поясаПрезидент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров – о мельдонии, о спаде Вика Уайлда и возвращении слалома в олимпийскую программу.Заварзина завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка мираБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина одержала первую победу в сезоне.Наталья Соболева: Постараюсь выиграть медаль на следующих этапах Кубка мираРоссийская сноубордистка заявила, что довольна своим выступлением на этапе Кубка мира по параллельному слалому в Москве.Алена Заварзина об этапе Кубка мира: Я выступаю лучше на чемпионатах мира и ОлимпиадеЧемпионка мира по сноуборду, бронзовый призер Олимпиады заявила, что на чемпионатах мира и Олимпиаде она выступает лучше, чем на этапах Кубка мира.Как Вик Уайлд и компания проехали мимо пьедестала на этапе Кубка мира в МосквеКак Вик Уайлд и компания проехали мимо пьедестала на этапе Кубка мира в МосквеРоссийские сноубордисты ничем не смогли порадовать болельщиков на домашнем этапе Кубка мира по параллельному слалому.Алена Заварзина: Я не допустила ошибок на этапе Кубка мира в МосквеЧемпионка мира по сноуборду, бронзовый призер Олимпиады заявила, что не допустила ошибок на этапе Кубка мира по параллельному слалому в Москве.Алена Заварзина: Несмотря на погоду, трасса на этапе КМ в Москве хорошаяЧемпионка мира по сноуборду россиянка Алена Заварзина заявила, что погодные условия не сказались на качестве трассы на этапе Кубка мира в Москве.Четыре россиянки пробились в финал этапа Кубка мира по сноуборду в МосквеСноубордистки сборной России Екатерина Илюхина, Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Алена Заварзина по итогам квалификации прошли в финальную часть этапа Кубка мира по параллельному слалому в Москве.Заварзина и Уайлд стали третьими в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноубордуНа этапе Кубка мира по сноуборду Бад Гаштайне (Австрия) состоялись соревнования по параллельному слалому. В число призеров попали российские спортсмены Алена Заварзина и Вик Уайлд.Тудегешева выиграла параллельный слалом в Бад-ГаштайнеЧемпионка мира Екатерина Тудегешева стала победительницей этапа Кубка мира в параллельном слаломе в Бад-Гаштайне.Кержаков попал на билет. Герои «Матч ТВ» на билетах московского метро (фото)Кержаков попал на билет. Герои «Матч ТВ» на билетах московского метро (фото)Sovsport.ru публикует изображения билетов с фото спортсменов, рекламирующих «Матч ТВ».Фото Исинбаевой, Кержакова и других спортсменов также появятся на билетах московского метроПродажа таких билетов стартует в этот четверг.Старший тренер сборной России Денис Салагаев: Нет надобности подгонять Уайлда и ЗаварзинуСтарший тренер сборной России в поворотных дисциплинах Денис Салагаев рассказал о подготовке к сезону двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда и его супруги – бронзового призера Олимпийских игр Алены Заварзиной.Алена Заварзина: Без параллельного слалома Россия может проиграть общий зачет, который всех так интересует на ОлимпиадеРоссийская сноубордистка Алена Заварзина рассказала, чем может грозить для сборной России исключение из Олимпийских видов параллельного слалома.Александр Жуков передаст письмо в поддержку параллельного слалома главе МОКГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков передаст письмо в защиту дисциплины сноуборда — параллельного слалома главе МОК Томасу Баху.
Главные новости
Хоккей
ЧМ по бенди. Финал. Швеция – Россия. Онлайн
Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017
Футбол
Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»
Прыжки с трамплина
Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде
Футбол
Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош
Сноуборд
Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду
Футбол
«Милан» уступил «Сампдории»
Хоккей
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию
Футбол
«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»
Футбол
Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешить
все новости
Алена Заварзина
Алена Заварзинавсе новости