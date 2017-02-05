Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду
На этапе Кубка мира по
сноуборду в Банско (Болгария) состоялись соревнования по параллельному гигантскому
слалому. У женщин победу одержала россиянка Алена Заварзина.
Россиянка опередила швейцарку
Патрицию Куммер, которая стала второй. Третье место у Томоки Такэути из Японии.
Сноуборд
Кубок мира
Банско (Болгария)
Параллельный слалом
1. Алена Заварзина (Россия)
2. Патриция Куммер (Швейцария)
3. Томока Такэути (Япония)
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