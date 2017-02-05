Провольнев заменит Миронова в олимпийской сборной России
Защитник «Спартака» Владислав Провольнев заменит Андрея Миронова из московского «Динамо» в олимпийской сборной России на предстоящем Кубке Словакии, сообщили ТАСС в пресс- службе ФХР.
Главный тренер команды Олег Браташ разрешил Мирнову пропустить турнир в связи с недавно залеченной травмой руки.
Вызванный вместо защитника бело-голубых Провольнев провел в КХЛ 52 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.
Также вместо получившего травму в последнем матче за «Локомотив» с «Медвешчаком» нападающего Артема Ильенко приглашение получил Антон Шенфельд из «Лады».
Матчи на Кубок Словакии пройдут 10-11 февраля в городе Нитра.
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