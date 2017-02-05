Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар0 : 0Славия Прага
Футбол  Лестер Сити- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Бенди  Швеция0 : 0Россия
Хоккей  Вашингтон- : -Лос-Анджелес
Футбол  Египет- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош

Источник:  The SunКомментарии

Потенциальный новичок «Локомотива» Стивен Колкер оштрафован полицией Лондона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, в ночь с  15 на 16 января, футболист находился в нетрезвом состоянии на железнодорожной станции. Кроме того, он бросался предметами в находившихся рядом людей, а одного из них пытался ударить по голове заградительным барьером.

Также сообщается, что футболист признал свою вину и получил штраф в размере 650 фунтов.

25-летний Стивен Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «Куинз Парк Рейнджерс» защитник находится с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»32-летний полузащитник Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом», за который ранее выступал на правах аренды.«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» подписал защитника. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешитьГлавный тренер ПСВ Филипп Коку поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в петербургский клуб.День в истории. Ведрану Чорлуке – 31!Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука. 5 февраля футболисту исполняется 31 год.Тимофей Маргасов: С детства болел за СычеваТимофей Маргасов: С детства болел за Сычева24-летний новичок «Локомотива» пообщался с российскими журналистами на испанском сборе.Константин Сарсания: Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможенГлавный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал информацию, что российский нападающий команды Андрей Панюков может вернуться на родину.Бывший защитник «Ювентуса» Касерес может перейти в «Локомотив»Защитник Мартин Касерес может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Tuttosport.Шкулетич, скорее всего, не покинет «Локомотив» зимойНападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, скорее всего, не покинет клуб в это зимнее трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Дмитрий Селюк: Я не говорю, что Луис Адриано – ужасный футболист, а Фарфан вообще нулевойИзвестный агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение по поводу нападающих московских «Спартака» и «Локомотива» – Луиса Адриано и Джефферсона Фарфана.Агент: У Шандао есть предложения из Америки и Китая, но он хочет остаться в РоссииАгент защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист хотел бы остаться в России.Сегодня клубы РФПЛ сыграют восемь контрольных матчейСегодня «Зенит» сыграет с датским «Оденсе». Матч начнется в 21.00 (мск). Прямая трансляция – на «Матч ТВ».Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Тимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успехаТимофей Маргасов: Постараюсь оправдать доверие тренера и вместе с «Локо» достичь успехаНовичок «Локомотива» Тимофей Маргасов поделился впечатлениями после перехода стан железнодорожников.Юрий Семин: Надеюсь, Миранчук останетсяЮрий Семин: Надеюсь, Миранчук останетсяГлавный тренер «Локомотива» – о Миранчуке, селекции, плюсах и минусах подготовки на сегодняшний день.Маргасов стал игроком «Локомотива»Защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не можетПрезидент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает об универсальном фланговом защитнике, на которого, по слухам, положил глаз «Спартак».«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Рубин» и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»«Рубин» и «Анжи» входят в число клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, сообщает Tribuna.com.Маргасов присоединился к «Локомотиву» и подпишет контрактРанее Маргасов выступал за «Ростов», Сибирь» и «Крылья Советов».
Главные новости
Хоккей
ЧМ по бенди. Финал. Швеция – Россия. Онлайн
Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017
Футбол
Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»
Прыжки с трамплина
Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде
Футбол
Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош
Сноуборд
Заварзина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду
Футбол
«Милан» уступил «Сампдории»
Хоккей
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира, разгромив Норвегию
Футбол
«Севилья» не смогла обыграть «Вильярреал»
Футбол
Филипп Коку: Проппер? «Зенит» не обращался в ПСВ, но им некуда спешить
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КПР
КПРкалендарьстатистика
Стивен Колкер
Стивен Колкервсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы