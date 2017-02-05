Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош
Потенциальный новичок «Локомотива» Стивен
Колкер оштрафован полицией Лондона. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Sun, в ночь с 15
на 16 января, футболист находился в нетрезвом состоянии на
железнодорожной станции. Кроме того, он бросался предметами в находившихся
рядом людей, а одного из них пытался ударить по голове заградительным барьером.
Также сообщается, что футболист признал свою вину
и получил штраф в размере 650 фунтов.
25-летний
Стивен Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «Куинз Парк Рейнджерс» защитник
находится с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в
«Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в Чемпионшипе - втором по силе
английском дивизионе 14 матчей.
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