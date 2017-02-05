Колкер, который может перейти в «Локомотив», оштрафован в Лондоне за пьяный дебош

Потенциальный новичок «Локомотива» Стивен Колкер оштрафован полицией Лондона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, в ночь с 15 на 16 января, футболист находился в нетрезвом состоянии на железнодорожной станции. Кроме того, он бросался предметами в находившихся рядом людей, а одного из них пытался ударить по голове заградительным барьером.

Также сообщается, что футболист признал свою вину и получил штраф в размере 650 фунтов.

25-летний Стивен Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «Куинз Парк Рейнджерс» защитник находится с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.