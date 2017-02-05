Хавьер Грасия: Матчи против команд из разных чемпионатов здорово обогащают «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия после контрольного матча с японским «Сенан Бельмаре» (2:1) дал свой комментарий.

- Игра получилась достаточно хорошей, цельной, многое получалось. Мы владели преимуществом, как и вчера. Но в отличие от вчерашней игры, сегодня мы это воплотили в результат. Очень рад, что есть возможность сыграть контрольные матчи с различными соперниками из различных чемпионатов, которые предлагают различные тактические схемы. Игры против таких разных команд очень здорово обогащает нашу команду. Например, «Осиек» вчера играл с тремя защитниками, и мы должны были подстроиться в плане прессинга. В этих двух играх мы видели всех футболистов, за исключением Тимура Акмурзина, нашего третьего вратаря. Задача на сборе в том числе – подготовить игроков физически, тактически, дать игровое время, чтобы команда плавно вошла в соревновательный режим.