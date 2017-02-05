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«Автомобилист» дома уступил «Йокериту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Йокерита».

В составе победителей отличились Роопе Талая, Вилле Лаюнен и Сакари Салминен. У «Автомобилиста» гол в активе Томми Кивисте.

«Йокерит» набрал 91 очко и занимает седьмое место на Западе. У «Автомобилиста» 74 очка и 11-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Йокерит - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Талая (Анттила, Ялванти), 3:16 (0:1). Кивистё (Коукал), 24:01 (1:1). Лаюнен (Ниеми), 38:31 (1:2). Салминен (Ниеми), 51:14 (1:3).

Место и дата

05 февраля 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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