«Автомобилист» дома уступил «Йокериту»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Йокеритом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Йокерита».
В
составе победителей отличились Роопе Талая, Вилле Лаюнен и Сакари Салминен. У «Автомобилиста»
гол в активе Томми Кивисте.
«Йокерит»
набрал 91 очко и занимает седьмое место на Западе. У «Автомобилиста» 74 очка и
11-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Йокерит - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Талая (Анттила, Ялванти), 3:16 (0:1). Кивистё (Коукал), 24:01 (1:1). Лаюнен (Ниеми), 38:31 (1:2). Салминен (Ниеми), 51:14 (1:3).
Место и дата
05 февраля 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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