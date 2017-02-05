Максим Канунников: Здорово, что тренерский штаб сборной отслеживает игроков

Автор первого гола в ворота «Сенан Бельмаре» нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился комментарием после игры. Контрольная встреча с японским клубом состоялась сегодня в Сотогранде (Испания) и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

- Я удивился, услышав, что эта команда вылетела в прошлом сезоне из высшего японского дивизиона. Команда классная, организованная. И индивидуально все мастеровитые, резкие, быстрые. Поэтому игра была тяжелая. Мы использовали свои моменты в контратаках. Контратака была здорово проведена, что в первом голе, что во втором, все здорово сыграли. Спасибо партнерам. Были еще моменты. Считаю, что были и хорошие отрезки, были и ошибки, но это контрольные игры. Мы их разберем, посмотрим. Поле хорошее, но ветер немного мешал. Будем дальше готовиться. В целом, хороший спарринг.

- Тренеры сборной были на вчерашней игре с «Осиеком». Это подстегивало?

- Здорово, что тренерский штаб сборной отслеживает игроков. Конечно, они должны иметь представление обо всех игроках и вызывать лучших на данный момент. Естественно, это плюс для игроков, это подстегивает.