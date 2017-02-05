«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и поднялся на третье место в АПЛ
«Манчестер Сити» дома взял верх над «Суонси Сити» (2:1) в 24-м туре чемпионата Англии.
СЧет на 11-й минуте открыл нападающий хозяев поля Габриэл. В конце встречи Гилфи Тор Сигурдссон восстановил равенство.
Уже в компенсированное арбитром время Габриэл принес своей команде победу.
Манкунианцы набрали 49 очков и поднялись на третье место. Их сегодняшний соперник с 21 баллом - на 17-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 13 февраля сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Суонси» днем ранее примет «Лестер».
Матч
Манчестер Сити - Суонси - 2:1 (1:0)
Голы
Габриэл 11 (1:0). Сигурдссон 81 (1:1). Габриэл 90 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Клиши, Стоунз, Сане, Силва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Фернандиньо, Габриэл
Суонси: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, Ноутон, Корк, Кэролл (Дайер, 75), Роутледж (Нарсинг, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Борха, 83)
Предупреждения:
де Брюйне, 42; Стерлинг, 45 - Льоренте, 60; Корк, 75
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция