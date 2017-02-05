Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде

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Четыре россиянина преодолели квалификацию на большом трамплине на ЧМ Российские летающие лыжники Дмитрий Васильев, Михаил Максимочкин, Денис Корнилов и Евгений Климов прошли квалификацию в соревнованиях на большом трамплине на чемпионате мира, который проходит в шведском Фалуне.

Хазетдинов, Максимочкин, Аввакумова и Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мира Российские прыгуны на лыжах с трамплина Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Ирина Аввакумова и Софья Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мира в шведском Фалуне.

Васильев, Хазетдинов, Бояринцев и Максимочкин вышли в финал ЧМ Россияне Дмитрий Васильев, Ильмир Хазетдинов, Владислав Бояринцев и Михаил Максимочкин вышли в финал соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в шведском Фалуне.

Максимочкин победил на первом этапе летнего Кубка России Нижегородец Михаил Максимочкин победил на первом этапе летнего Кубка России, а на втором этапе занял третье место.

Михаил Максимочкин: Начал подготовку к следующим стартам Нижегородец Михаил Максимочкин в состав олимпийской сборной России попал одним из последних, а соревнования летающих лыжников в олимпийском Сочи завершил едва ли не самым первым, успев выступить только на малом трамплине.

Максимочкин пропускает прыжки с большого трамплина, он выбыл на три недели По информации Sovsport.ru, российский летающий лыжник Михаил Максимочкин пропустит три недели из-за перелома двух ребер из-за травмы, полученной на Олимпиаде в Сочи.

Профессор Андрей Королев, спортивный травматолог: Травма может вывести Максимочкина из строя на три-четыре недели Главный врач и медицинский директор Европейской Клиники Спортивной Травматологии и Ортопедии (ECSTO), доктор медицинских наук, профессор Андрей Королев прокомментировал травму российского прыгуна с трамплина Михаила Максимочкина, упавшего во время тренировки.

Плющенко и еще 9 спортсменов, отказавшихся от выступления в Сочи в последний момент Евгений Плющенко не смог выступить в короткой программе личного турнира из-за рецидива травмы, случившегося буквально за минуту до начала его проката. Мы вспоминаем самых известных атлетов, кому травмы в последний момент помешали выступить на Олимпиаде-2014

У Максимочкина обнаружена трещина восьмого ребра Российский прыгун на лыжах Михаил Максимочкин в результате падения во время тренировки на трамплине К-125 повредил восьмое ребро и по этой причине может пропустить олимпийские соревнования на большом трамплине.

Летающий лыжник Максимочкин выписан из больницы Российский летающий лыжник Михаил Максимочкин, госпитализированный накануне после падения во время тренировки на трамплине К-125, выписан из больницы.

Александр Уваров: Вероятнее всего, в ближайшем старте Максимочкин принимать участия не будет Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров рассказал о состоянии здоровья Михаила Максимочкина, который во время одной из попыток неудачно приземлился и был госпитализирован.

Отец Максимочкина: Миша, к счастью, серьезных травм не получил Отец российского летающего лыжника Михаила Максимочкина Михаил Максимочкин-старший подтвердил информацию, что его сын не получил серьезных травм после падения во время вечерней тренировки.

Вице-президент федерации прыжков на лыжах с трамплина: С Михаилом все абсолютно нормально Вице-президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский в беседе с корреспондентом «Советского спорта» опроверг информацию, что летающего лыжника Михаила Максимочкина увезли в реанимацию после сегодняшней вечерней тренировки.

Пресс-атташе федерации прыжков на лыжах с трамплина: У Максимочкина нет серьезных повреждений Пресс-атташе Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Марина Калинина в беседе с корреспондентом «Советского спорта» опровергла информацию, что летающего лыжника Михаила Максимочкина увезли в реанимацию после сегодняшней вечерней тренировки.

Максимочкин попал в больницу после травмы на тренировке Михаил Максимочкин неудачно упал во время сегодняшней вечерней тренировки.

Михаил Максимочкин: Такие прыжки как сегодня нечасто делаю, здесь никогда не делал Российский спортсмен Михаил Максимочкин, занявший на Олимпиаде в Сочи 30-е место на нормальном трамплине, прокомментировал свой результат.

Поляк Стох выиграл золото в прыжках на лыжах с трамплина, Максимочкин - 30-й Польский спортсмен Камиль Стох выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских Играх в Сочи