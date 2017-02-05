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Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) состоялся командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин. Победу одержала сборная России.

За российскую команду выступали Александр Баженов, Роман Трофимов и Михаил Максимочкин. Второе место заняла сборная Словении. Третьей стала сборная Польши.

Зимняя Универсиада-2017

Алма-Ата (Казахстан)

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

К-95. Команды

1. Россия (Александр Баженов, Роман Трофимов, Михаил Максимочкин) 789,9

2. Словения 783,8

3. Польша 761,8

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