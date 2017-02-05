Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на Универсиаде
На
зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан)
состоялся командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин. Победу одержала
сборная России.
За
российскую команду выступали Александр Баженов, Роман
Трофимов и Михаил Максимочкин. Второе место заняла сборная Словении. Третьей стала сборная
Польши.
Зимняя
Универсиада-2017
Алма-Ата
(Казахстан)
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины
К-95.
Команды
1. Россия (Александр Баженов, Роман Трофимов, Михаил Максимочкин) 789,9
2. Словения 783,8
3. Польша 761,8
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