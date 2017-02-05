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Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

32-летний полузащитник Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом», за который ранее выступал на правах аренды.

О подписании долгосрочного соглашения с игроком объявил пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров в эфире трансляции контрольного матча с японским клубом «Сенан Бельмаре» в официальном клубном канале в Youtube.  

– Игорь доказал всем, что он – лидер, столп обороны. Все довольны его работой, – отметил Бодров.

Напомним, ранее Денисов играл за «Зенит», «Анжи» и московское «Динамо».

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