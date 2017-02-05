Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом»
32-летний полузащитник Игорь Денисов подписал
контракт с «Локомотивом», за который ранее выступал на правах аренды.
О подписании долгосрочного соглашения с игроком объявил пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров в эфире трансляции контрольного матча с японским клубом «Сенан Бельмаре» в официальном клубном канале в Youtube.
– Игорь доказал всем, что он – лидер, столп обороны. Все довольны его работой, – отметил Бодров.
Напомним, ранее Денисов играл за «Зенит», «Анжи» и московское «Динамо».
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