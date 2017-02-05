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Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился седьмой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.

Сегодня сборная России завоевала  три золотые медали, две серебряные и три бронзовые. Таким образом, всего в активе российской команды  19 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых медалей. Россияне уверенно лидируют в медальном зачете.

На втором месте хозяева соревнований сборная Казахстана - десять золотых медалей, три серебряных и десять бронзовых. На третьем месте команда Южной Кореи (семь золотых медалей, три серебряных и две бронзовых.

Также сборная России лидирует и по общему количеству медалей (51).

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