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Таканаси одержала вторую победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 19-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в  Хинценбахе (Австрия) состоялся второй старт. Победу, как и в первом случае, одержала японка Сара Таканаси.

В тройку лучших также попали немка Карина Фогт и норвежка Марен Лундбю. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 19-е место, ее соотечественница  Анастасия Баранникова стала 23-й.

Хинценбах (Австрия)
Прыжки на лыжах с трамплина
Кубок мира
Женщины. К-85

1. Сара Таканаси (Япония) 254,8
2. Карина Фогт (Германия) 250,0
3. Марен Лундбю (Норвегия) 245,2
...19. Ирина Аввакумова (Россия) 207,7
...23. Анастасия Баранникова (Россия) 198,8

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