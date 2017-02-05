Таканаси одержала вторую победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 19-я

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Хинценбахе (Австрия) состоялся второй старт. Победу, как и в первом случае, одержала японка Сара Таканаси.

В тройку лучших также попали немка Карина Фогт и норвежка Марен Лундбю. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 19-е место, ее соотечественница Анастасия Баранникова стала 23-й.

Хинценбах (Австрия)

Прыжки на лыжах с трамплина

Кубок мира

Женщины. К-85

1. Сара Таканаси (Япония) 254,8

2. Карина Фогт (Германия) 250,0

3. Марен Лундбю (Норвегия) 245,2

...19. Ирина Аввакумова (Россия) 207,7

...23. Анастасия Баранникова (Россия) 198,8