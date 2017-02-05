Таканаси одержала вторую победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 19-я
На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
среди женщин в Хинценбахе (Австрия) состоялся второй старт. Победу,
как и в первом случае, одержала японка Сара Таканаси.
В тройку лучших также попали немка Карина Фогт и норвежка Марен Лундбю. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 19-е место, ее соотечественница Анастасия Баранникова стала 23-й.
Хинценбах (Австрия)
Прыжки на лыжах с трамплина
Кубок мира
Женщины. К-85
1. Сара Таканаси (Япония)
254,8
2. Карина Фогт (Германия) 250,0
3. Марен Лундбю (Норвегия) 245,2
...19. Ирина Аввакумова (Россия) 207,7
...23. Анастасия Баранникова (Россия) 198,8
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