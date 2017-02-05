Россия вернется в G8?

Прежний формат «Большой восьмерки» может быть вскоре возвращен. Таким мнением поделился бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди. Выступая со статьей в местной газете Il Messaggero, он выразил убежденность в том, что Италия должна приложить все усилия для возвращения прежней G8 – именно с участием России.
Напомним, что сейчас Италия председательствует в G7, которая после введения взаимных санкций работает в усеченном составе.
Проди считает, что возможное приглашение России на саммит «большой семерки» в мае кажется все более выполнимой задачей из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным.
В спортивной сфере связи между Россией и Европой не ослабевали. Несмотря на огромное количество допинг-инцидентов и переносы чемпионатов и крупных спортивных состязаний из России в другие страны, Россия не только принимает участие в крупных спортивных форумах, но и готовится принять в ближайшие три с половиной года сразу три футбольных состязания высшего уровня – Кубок конфедераций-2017, Чемпионат мира-2018 и Чемпионат Европы-2020. А в ряде турниров на постоянной основе участвуют иностранные команды, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). И в скором времени на свитерах ряда клубов, представляющих в КХЛ Евросоюз, появится символика ЕС.
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