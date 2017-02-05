Прежний формат «Большой восьмерки» может быть вскоре возвращен. Таким мнением поделился бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди. Выступая со статьей в местной газете Il Messaggero, он выразил убежденность в том, что Италия должна приложить все усилия для возвращения прежней G8 – именно с участием России.

Напомним, что сейчас Италия председательству ет в G7, которая после введения взаимных санкций работает в усеченном составе.

Проди считает, что возможное приглашение России на саммит «большой семерки» в мае кажется все более выполнимой задачей из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным.

В спортивной сфере связи между Россией и Европой не ослабевали. Несмотря на огромное количество допинг-инциденто в и переносы чемпионатов и крупных спортивных состязаний из России в другие страны, Россия не только принимает участие в крупных спортивных форумах, но и готовится принять в ближайшие три с половиной года сразу три футбольных состязания высшего уровня – Кубок конфедераций-201 7, Чемпионат мира-2018 и Чемпионат Европы-2020. А в ряде турниров на постоянной основе участвуют иностранные команды, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). И в скором времени на свитерах ряда клубов, представляющих в КХЛ Евросоюз, появится символика ЕС.