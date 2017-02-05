Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар1 : 2Славия Прага
Футбол  Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Бенди  Швеция2 : 3Россия
Хоккей  Вашингтон- : -Лос-Анджелес
Футбол  Египет- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия вернется в G8?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Прежний формат «Большой восьмерки» может быть вскоре возвращен. Таким мнением поделился бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди. Выступая со статьей в местной газете Il Messaggero, он выразил убежденность в том, что Италия должна приложить все усилия для возвращения прежней G8 – именно с участием России.

Напомним, что сейчас Италия председательствует в G7, которая после введения взаимных санкций работает в усеченном составе.

Проди считает, что возможное приглашение России на саммит «большой семерки» в мае кажется все более выполнимой задачей из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным.

В спортивной сфере связи между Россией и Европой не ослабевали. Несмотря на огромное количество допинг-инцидентов и переносы чемпионатов и крупных спортивных состязаний из России в другие страны, Россия не только принимает участие в крупных спортивных форумах, но и готовится принять в ближайшие три с половиной года сразу три футбольных состязания высшего уровня – Кубок конфедераций-2017, Чемпионат мира-2018 и Чемпионат Европы-2020. А в ряде турниров на постоянной основе участвуют иностранные команды, как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). И в скором времени на свитерах ряда клубов, представляющих в КХЛ Евросоюз, появится символика ЕС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
Хоккей
ЧМ по бенди. Финал. Швеция – Россия. Онлайн
Футбол
Хосеп Гвардиола: Когда ведешь со счетом 1:0, не знаешь - атаковать или отойти назад
Футбол
«Локомотив» уступил «Сенан Бельмаре», «Терек» проиграл «Дукле»
Теннис
Младенович обыграла Путинцеву и выиграла Spb Ladies Trophy-2017
Хоккей
Во время исполнения гимна России на финале чемпионата мира исполнительница забыла слова (видео)
Футбол
Жозе Моуринью: Я смотрю не на место «Лестера» в таблице, а на его качество
Футбол
Черевченко в понедельник может возглавить «Балтику»
Бокс
Поветкин после положительных допинг-тестов исключен из рейтинга WBC
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и поднялся на третье место в АПЛ
все новости