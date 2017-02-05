Поветкин после положительных допинг-тестов исключен из рейтинга WBC

Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должно

Тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир призвал боксерских чиновников к более решительной борьбе с нарушителями антидопинговых правил.