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Поветкин после положительных допинг-тестов исключен из рейтинга WBC

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC).

Как заявил президент WВС, окончательное решение по делу боксера будет вынесено на следующей неделе.

Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердила положительный допинг-тест.

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