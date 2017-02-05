Поветкин после положительных допинг-тестов исключен из рейтинга WBC
Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC).
Как заявил президент WВС, окончательное решение по делу боксера будет вынесено на следующей неделе.
Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердила положительный допинг-тест.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически