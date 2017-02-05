«Лацио» на выезде разгромил «Пескару» со счетом 6:2, Пароло сделал покер

Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Лацио».

В составе победителей четыре мяча забил полузащитник Марко Пароло. Также отличились Бальде Кейта и Чиро Иммобиле. У «Пескары» забивали Ахмад Бенали и Гасто Бругман. Отметим, что в составе хозяев пенальти реализовал Джанлука Капрари.

Римский клуб набрал 43 очка и занимает четвертое место. У «Пескары» девять очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур