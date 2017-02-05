«Лацио» на выезде разгромил «Пескару» со счетом 6:2, Пароло сделал покер
Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Пескарой»
и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Лацио».
В составе победителей четыре мяча забил
полузащитник Марко Пароло. Также отличились Бальде Кейта и Чиро Иммобиле. У «Пескары»
забивали Ахмад Бенали и Гасто Бругман. Отметим, что в составе хозяев пенальти
реализовал Джанлука Капрари.
Римский клуб набрал 43 очка и занимает четвертое
место. У «Пескары» девять очков и последнее место.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
Матч
Голы
Пароло 10 (0:1). Пароло 14 (0:2). Бенали 29 (1:2). Брюгман 41 (2:2). Пароло 49 (2:3). Кейта 57 (2:4). Иммобиле 69 (2:5). Пароло 77 (2:6).
Состав
Пескара: Бизарри, Бираги (Крешенци, 74), Стендардо, Дьомбер, Зампано, Верре, Кастаньос, Брюгман (Черри, 69), Бенали, Капрари
Лацио: Маркетти, Худт, Лукаку, де Врей, Баста, Милинкович-Савич, Биглия (Мугрия, 78), Пароло, Кейта (Лулич, 65), Иммобиле (Тункара, 86), Андерсон
Предупреждения:
нет - Биглия, 76
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
05 февраля 17:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция