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«Лацио» на выезде разгромил «Пескару» со счетом 6:2, Пароло сделал покер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Лацио».

В составе победителей четыре мяча забил полузащитник Марко Пароло. Также отличились Бальде Кейта и Чиро Иммобиле. У «Пескары» забивали Ахмад Бенали и Гасто Бругман. Отметим, что в составе хозяев пенальти реализовал Джанлука Капрари.

Римский клуб набрал 43 очка и занимает четвертое место. У «Пескары» девять очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

Матч

Пескара - Лацио - 2:6 (2:2)

Голы

Пароло 10 (0:1). Пароло 14 (0:2). Бенали 29 (1:2). Брюгман 41 (2:2). Пароло 49 (2:3). Кейта 57 (2:4). Иммобиле 69 (2:5). Пароло 77 (2:6).

Состав

Пескара: Бизарри, Бираги (Крешенци, 74), Стендардо, Дьомбер, Зампано, Верре, Кастаньос, Брюгман (Черри, 69), Бенали, Капрари

Лацио: Маркетти, Худт, Лукаку, де Врей, Баста, Милинкович-Савич, Биглия (Мугрия, 78), Пароло, Кейта (Лулич, 65), Иммобиле (Тункара, 86), Андерсон

Предупреждения:

нет - Биглия, 76

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

05 февраля 17:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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